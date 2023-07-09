НАТО собралось объявить о масштабном соглашении по поддержке Украины

Союзники по НАТО планируют сообщить о масштабном соглашении, подразумевающем создание многопрофильной структуры по поддержке Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Соответствующее объявление будет сделано в ходе саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. В частности, с таким сообщением выступят Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники, отмечают источники.

Ожидается, что данная инициатива создала бы многостороннюю основу, в рамках которой страны могли бы взять на себя двусторонние обязательства по оказанию военной и финансовой поддержки.