Стало известно о нарушениях в воздушном пространстве Сирии

Заместитель руководителя Российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что центр зафиксировал 12 случаев нарушений со стороны беспилотников возглавляемой США международной коалиции за сутки. Об этом сообщает ТАСС.

«За сутки зафиксировано 12 случаев нарушений со стороны беспилотных летательных аппаратов так называемой «международной антитеррористической коалиции», из них 8 — в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений», — сказал он.

До этого также стало известно, что Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал два случая появления беспилотников международной антитеррористической коалиции MQ-9 на маршрутах пролета российских самолетов Воздушно-космических сил.

6 июля Гуринов заявил, что международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации.