$91.69-0.8899.82-0.90

Стало известно о нарушениях в воздушном пространстве Сирии

Заместитель руководителя Российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что центр зафиксировал 12 случаев нарушений со стороны беспилотников возглавляемой США международной коалиции за сутки. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно о нарушениях в воздушном пространстве Сирии
© РИА Новости

«За сутки зафиксировано 12 случаев нарушений со стороны беспилотных летательных аппаратов так называемой «международной антитеррористической коалиции», из них 8 — в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений», — сказал он.

До этого также стало известно, что Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал два случая появления беспилотников международной антитеррористической коалиции MQ-9 на маршрутах пролета российских самолетов Воздушно-космических сил.

6 июля Гуринов заявил, что международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости