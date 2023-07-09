Эрдоган и Байден обсудили членство Украины в НАТО

Президенты США и Турции Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили членство Украины и Швеции в НАТО. О состоявшихся в преддверии саммита Североатлантического альянса переговорах сообщила администрация турецкого лидера в Twitter.
В ходе переговоров Эгдоган положительно оценил ряд шагов, предпринятых Швецией в связи с намерением страны вступить в НАТО с учетом турецких интересов. При этом турецкий лидер назвал принятые меры недостаточными, указав, что в Швеции до сих пор разрешено проводить акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Лидеры договорились более подробно обсудить вопросы двусторонних отношений, а также региональную повестку на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, запланированном на 11-12 июля.
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