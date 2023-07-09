Эрдоган и Байден обсудили членство Украины в НАТО

В ходе переговоров Эгдоган положительно оценил ряд шагов, предпринятых Швецией в связи с намерением страны вступить в НАТО с учетом турецких интересов. При этом турецкий лидер назвал принятые меры недостаточными, указав, что в Швеции до сих пор разрешено проводить акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.