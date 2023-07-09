Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что отношения с Саудовской Аравией еще далеки от того, чтобы заключить с ней соглашения о гарантиях военной безопасности или развитии гражданской ядерной энергетики.

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Таким образом Байден ответил на вопрос о том, готовы ли США заключить со своим ближневосточным союзником соглашение об обороне и развитии мирного атома на данном этапе, чтобы добиться улучшения отношений между королевством и Израилем.

По словам американского лидера, вне зависимости от того, идет ли речь о предоставлении средств для развития гражданской атомной энергетики Саудовской Аравии, или о том, чтобы стать гарантом безопасности этой страны, он считает, что «все это немного далеко».

7 июля Байден призвал председателя Китая Си Цзиньпиня после его встречи с главой России Владимиром Путиным «быть осторожным», поскольку КНР зависит от инвестиций Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявлял, что атомная отрасль России готова и дальше доказывать свои преимущества, несмотря на недобросовестную конкуренцию.