Зеленский прокомментировал возможное применение Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу ABC News заявил, что Украина не верит в возможность применения Россией ядерного оружия.

В интервью Зеленский сказал, что не верит, что Путин прибегнет к применению ядерного оружия. Он добавил, что украинская разведка считает, что Россия могла заминировать Запорожскую атомную электростанцию.

В сентябре прошлого года Зеленский также заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия Россией.

Ранее Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к обстрелам украинских АЭС и ядерных объектов в Восточной Европе, если окажется, что сбитые сегодня ракеты ВСУ целились в Смоленскую атомную станцию.