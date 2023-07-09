В Киево-Печерской лавре замироточила икона

Возле Киево-Печерской лавры замироточила икона святого великомученика Димитрия Солунского. Об этом сообщает Telegram-канал Lavra Live, опубликовавший видео с пояснением свидетелей чуда.

«Сегодня на стоянии, когда прочитали акафист Архистратигу Михаилу, наша подопечная подошла и рассказала, что икона мироточит», – рассказали верующие УПЦ.

Они добавили, что икону Дмитрия Солунского подарил организации «Дети милосердия» правящий архиерей греческого города Салоники. Эта икона сопровождает взрослых и детей во всех поездках и крестных ходах.