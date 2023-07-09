Движение поездов в Абхазии было приостановлено из-за подмыва путей в районе железнодорожного вокзала в Гаграх. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Абхазской железной дороги.

В республике из-за сильных ливней вышли из берегов реки и подтопили часть Гагрского района. На фоне этого ограничено движение железнодорожного и автотранспорта.

В пресс-службе пояснили, что в районе Гагрского железнодорожного вокзала подмыло пути, на станции Бзыбь подвисло более 200 шпал. В настоящее время идет обследование участка Гагра - Цандрипш.

Уточняется, что электропоезд «Ласточка», курсирующий по маршруту Сочи-Гагры, будет остановлен на станции Цандрипш, которая находится в пяти километрах от границы с Россией.

На пострадавших участках пути работают специальные технические составы, они вывозят принесенные реками камни и щебень, заметили в АЖД.