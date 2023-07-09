Берлин призвал не мешать поставкам кассетных боеприпасов Киеву

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью каналу ZDF призвал не препятствовать поставкам кассетных боеприпасов Киеву со стороны США. Об этом пишет РИА «Новости».

Штайнмайер пояснил, что правительство Германии выступает против поставки боеприпасов этого типа. Он добавил, что эта позиция является «верной».

Вместе с тем, подчеркнул президент, Берлину следует учитывать решение США и не препятствовать отправке снарядов.

Напомним, что в пятницу, 7 июля, Вашингтон объявил о том, что в один из очередных пакетов военной помощи ВСУ войдут кассетные боеприпасы.

Боеприпасы этого типа запрещены международной конвенцией. США и Украина не вошли в число стран, которые подписали этот документ.

Ранее бывший начальник генштаба британской армии Ричард Даннат предупредил, что решение США по отправке кассетных боеприпасов украинским военным может привести к расколу Североатлантического альянса.