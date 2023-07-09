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Президент ФРГ призвал не препятствовать поставкам кассетных боеприпасов Киеву

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью каналу ZDF призвал не препятствовать поставкам кассетных боеприпасов Киеву со стороны США. Об этом пишет РИА «Новости».

Берлин призвал не мешать поставкам кассетных боеприпасов Киеву
© РИА Новости

Штайнмайер пояснил, что правительство Германии выступает против поставки боеприпасов этого типа. Он добавил, что эта позиция является «верной».

Вместе с тем, подчеркнул президент, Берлину следует учитывать решение США и не препятствовать отправке снарядов.

Напомним, что в пятницу, 7 июля, Вашингтон объявил о том, что в один из очередных пакетов военной помощи ВСУ войдут кассетные боеприпасы.

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Боеприпасы этого типа запрещены международной конвенцией. США и Украина не вошли в число стран, которые подписали этот документ.

Ранее бывший начальник генштаба британской армии Ричард Даннат предупредил, что решение США по отправке кассетных боеприпасов украинским военным может привести к расколу Североатлантического альянса.

Он заметил, что испытывает значительный дискомфорт в силу того, что на личном опыте изведал опасность этого типа вооружений.

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