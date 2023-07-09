Трансгендер впервые в истории выиграл конкурс «Мисс Нидерланды – 2023»
Впервые в истории конкурса «Мисс Нидерланды» его победителем стала трансгендерная женщина. Об этом стало известно в воскресенье, 9 июля.
Триумфатором стал 22-летний Рикки Колле. Теперь ему предстоит представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная».
— Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса, — заявили члены жюри, слова которых приводит Life.ru.
29 июня прошел финал конкурса «Мисс Москва — 2023», по результатам голосования первой красавицей столицы стала 25-летняя уроженка Саратова. Финал конкурса красоты прошел вечером, трансляцию конкурса вели в прямом эфире.
Начиная с пятого класса ученикам одной из школ в американском штате Вермонт рекомендовали перестать употреблять слова «мальчик» и «девочка». Вместо этого обращаться к окружающим им нужно как к «лицу, выделяющему сперму» и «лицу, выделяющему яйцеклетки». Об этом сообщает американский телеканал Fox News.