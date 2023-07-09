Страны Запада предостерегли украинского лидера Владимира Зеленского от попыток совершить диверсию на Запорожской АЭС. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то от него бы избавились», — сказал он.

Риттер считает, что Зеленский может использовать диверсию как повод для вмешательства других государств, которые, по его мнению, помогут ему вернуть контроль над атомной электростанцией.

9 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала участников саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, уделить все внимание теме безопасности на Запорожской атомной электростанции.

До этого врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что безопасность сохранности отработанного топлива усилена на Запорожской АЭС. По его словам, ЗАЭС залита надежным слоем бетона, на ней постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена.

5 июля руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что риск возникновения искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС снижается.