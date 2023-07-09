Италию может ожидать демографическая зима из-за убыли населения

В Италии может наступить демографическая зима, так как население страны с текущих 59 млн человек может сократиться до 47,2 млн человек к 2070 году. Об этом пишет издание Le Monde.

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В публикации отметили, что демографическое будущее страны выглядит достаточно мрачно, так как при отсутствии каких-либо изменений население Италии в ближайшие десятилетия сократится на четверть.

По словам главы правительства страны Джорджи Мелони, необходимо сделать все возможное по увеличению рождаемости. Учитывая, что убыль населения началась в 1993 году и с тех пор фиксируется ежегодно, демографическая политика должна быть пересмотрена.

По данным издания, в последнее время в Италии проходят генассамблеи по вопросам рождаемости. В нее входят представители политических, экономических, профсоюзных и религиозных кругов. При этом итоги заседаний всегда одинаковы: население стареет, а финансировать всех пенсионеров скоро станет невозможно.

В середине мая стало известно, что размер государственного долга Италии в марте 2023 года вырос на €17,8 млрд, достигнув исторического рекорда в €2,79 трлн.