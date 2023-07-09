Папа Римский Франциск назначил новых кардиналов

Папа Римский Франциск объявил, что 21 священник будет поднят до ранга кардинала, в будущем они выберут преемника главы церкви после его смерти или отставки, сообщает Aljazeera.

Из числа будущих кардиналов восемнадцать моложе 80 лет, и они смогут войти в конклав, который выберет следующего папу. Еще трое, которые старше 80 лет, не смогут голосовать на Конклаве. Они назначены в новый сан в благодарность за их долгое служение Церкви. При этом все кардиналы, вне зависимости от возраста, могут принимать участие в предконклавных собраниях, на которых обсуждаются кандидатуры нового папы.