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Папа Римский Франциск назначил новых кардиналов

Папа Римский Франциск объявил, что 21 священник будет поднят до ранга кардинала, в будущем они выберут преемника главы церкви после его смерти или отставки, сообщает Aljazeera.

Папа Римский Франциск назначил новых кардиналов
© РИА Новости

Папа Франциск уточнил, что церемония состоится 30 сентября во время полуденной молитвы на площади Святого Петра.

Из числа будущих кардиналов восемнадцать моложе 80 лет, и они смогут войти в конклав, который выберет следующего папу. Еще трое, которые старше 80 лет, не смогут голосовать на Конклаве. Они назначены в новый сан в благодарность за их долгое служение Церкви. При этом все кардиналы, вне зависимости от возраста, могут принимать участие в предконклавных собраниях, на которых обсуждаются кандидатуры нового папы.

В августе прошлого года The Guardian писал о намерении папы Франциска назначить новых кардиналов.

Ранее Папа Римский отреагировал на сожжение Корана в Швеции.

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