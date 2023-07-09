Зеленский рассказал о продвижении контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ «не застряло на одном месте, а продвигается». Об этом он сообщил ABC News.

© Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

«Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте», — сказал он.

Украинский президент добавил, что все на Украине хотели бы, чтобы контрнаступление продвигалось быстрее и завершилось в более короткие сроки.

Зеленский отметил, что не ощущает какого-либо давления со стороны западных партнеров.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что контрнаступление Украины тяжело продвигается, так как «русские бросили значительные человеческие силы» для его отражения.

До этого глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сравнил контрнаступление ВСУ с боями за Бахмут (российское название — Артемовск), отметив, что Россия тоже не сразу взяла город. По его словам, успех у украинской армии будет, но позже.