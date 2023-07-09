Названа причина, вынуждающая украинских беженцев покидать Британию

Украинские беженцы, включая высококвалифицированных врачей, не могут найти работу в Британии и вынуждены возвращаться обратно. Об этом пишет The New York Times.

Издание приводит слова врача-травматолога Самера аль-Шейха.

«Я потерял всё», — сказал он.

Он рассказал, что в 16 лет бежал из Ирака на Украину после американского вторжения и оккупации. Мужчина выучился на врача и работал в городской больнице Харькова. В марте 2022 он уехал в Лондон, где клиники оказались брать его на работу по специальности. Самер одно время разгружал товар в супермаркете, но сейчас вновь стал безработным.

Сейчас он подумывает «вернуться туда, где нас ценят»

Правозащитники говорят, что из-за языкового барьера и обременительного процесса переаттестации многие врачи, покинувшие Украину, не работают по специальности и сводят концы с концами, занимаясь низкоквалифицированным трудом.

К тому же сегодня беженцы всё чаще сталкиваются с бюрократизмом и ксенофобией британцев, обвиняющих их в мошенничества и воровстве.