В ливанских городах на билбордах появились плакаты с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер на них представлен с Кораном в руках, пишет РИА «Новости».

В ходе рабочей поездки в Дербент (Дагестан) глава государства посетил Джума-мечеть, считающуюся одной из древнейших на планете. В мечети помощник муфтия республики Запир Солимов подарил президенту Коран.

Президент поблагодарил за подарок и напомнил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от многих других государств. Кроме того, Путин прокомментировал сожжение Священной книги в Швеции. Он заметил, что «Петра I на них [шведов] не хватает».

По данным агентства, для билбордов были использованы фотографии Путина с Кораном в руках, сделанные в Дербенте. Под ними была размещена надпись: «Страж и защитник религий».