МИД Франции заявил об усилении военной поддержки Украины

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж усилит военную поддержку Киева . В эфире радиостанции RFI она Украине .

«Поддержка, которую мы оказываем, направлена на то, чтобы во взаимодействии с нашими союзниками и партнерами обеспечивать потребности, высказанные украинскими властями», — сообщила Колонна.

Она также рассказал, что Франция вместе с партнерами работает над гарантиями безопасности, которые могла бы получить Украина параллельно с процессом интеграции в НАТО.