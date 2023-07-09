МИД Франции заявил об усилении военной поддержки Украины

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж усилит военную поддержку Киева. В эфире радиостанции RFI она Украине.
«Поддержка, которую мы оказываем, направлена на то, чтобы во взаимодействии с нашими союзниками и партнерами обеспечивать потребности, высказанные украинскими властями», — сообщила Колонна.
Она также рассказал, что Франция вместе с партнерами работает над гарантиями безопасности, которые могла бы получить Украина параллельно с процессом интеграции в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны альянса на долгосрочной основе и придать конкретное содержание ее перспективе вступления в НАТО», — заключила дипломат.
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