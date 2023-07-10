Стало известно о захвате ПЦУ кафедрального собора в Киевской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали захват Преображенского кафедрального собора в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом на своем сайте сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

В сообщении говорится, что на территорию собора проникли неизвестные, которые срезают двери храма болгаркой, не встречая противодействия полиции.

Мужчины со спортивной внешностью заблокировали проход для прихожан, а руководит захватом священник ПЦУ Николай Гопайнич.