Зеленский обсудил с Дудой предстоящий саммит НАТО

"На мероприятиях в Луцке с Анджеем Дудой смогли коротко, но очень предметно поговорить о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Договорились действовать вместе, чтобы получить лучший результат для Украины", - написал он на своей странице в Twitter.