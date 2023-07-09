Названа возможная причина похищения россиянки Елизаветы Цурков

Неизвестные злоумышленники могли похитить Елизавету Цурков, гражданку России и Израиля с тем, чтобы оказать давление на Тель-Авив. Об этом пишет газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

© Личный архив Елизаветы Цурковой

По данным газеты, ранее израильские силовики задержали гражданина Ирана Юсефа Шахбази. Тегеран начал переговоры об его освобождении, но через некоторое время они по неназванным причинам зашли в тупик.

Автор статьи предположил, что для возобновления переговоров бойцы проиранской группировки «Катаиб Хезболлах» похитили Цурков и удерживают на территории Ирака.

Вместе с тем, заметил обозреватель, часть источников утверждает, что девушку уже перевезли в Иран.

Собеседник газеты пояснил, что переговоры сторон проходили и проходят, по предварительным данным, при участии России. Он не исключил также посредничество одной из неарабских стран макрорегиона.