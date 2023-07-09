Названа возможная причина похищения россиянки Елизаветы Цурков
Неизвестные злоумышленники могли похитить Елизавету Цурков, гражданку России и Израиля с тем, чтобы оказать давление на Тель-Авив. Об этом пишет газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.
По данным газеты, ранее израильские силовики задержали гражданина Ирана Юсефа Шахбази. Тегеран начал переговоры об его освобождении, но через некоторое время они по неназванным причинам зашли в тупик.
Автор статьи предположил, что для возобновления переговоров бойцы проиранской группировки «Катаиб Хезболлах» похитили Цурков и удерживают на территории Ирака.
Вместе с тем, заметил обозреватель, часть источников утверждает, что девушку уже перевезли в Иран.
Собеседник газеты пояснил, что переговоры сторон проходили и проходят, по предварительным данным, при участии России. Он не исключил также посредничество одной из неарабских стран макрорегиона.
По его мнению, переговоры все же могут привести к обмену Цурков на Шабхази.