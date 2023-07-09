Кулеба: Путь Украины в НАТО станет короче после июльского саммита

Кулеба: Путь Украины в НАТО станет короче после проведения июльского саммита
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что после саммита НАТО, который пройдет 11 и 12 июля, путь страны в альянс станет короче. Кроме того, заявил он, согласовано несколько важных решений для Киева.
Кулеба отметил, что, несмотря на эти факторы, существует один момент, который мог бы еще больше ускорить вступление Украины в НАТО. У страны пока нет ясности относительно того, будет ли получено приглашение в альянс.
— Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат, по поводу которого нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет. А мы вместе с ближайшими партнерами это сделали, — заявил Кулеба в социальных сетях.
Глава украинского МИД считает, что наступил подходящий момент, чтобы внести ясность относительно приглашения для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не может стать членом НАТО из-за страха ряда стран перед Россией. Он считает, что именно из-за этого фактора страна до сих пор не получила приглашение.