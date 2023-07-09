Кулеба: Путь Украины в НАТО станет короче после июльского саммита

— Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат, по поводу которого нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет. А мы вместе с ближайшими партнерами это сделали, — заявил Кулеба в социальных сетях.