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Кулеба: Путь Украины в НАТО станет короче после проведения июльского саммита

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что после саммита НАТО, который пройдет 11 и 12 июля, путь страны в альянс станет короче. Кроме того, заявил он, согласовано несколько важных решений для Киева.

Кулеба: Путь Украины в НАТО станет короче после июльского саммита
© ТАСС/Zuma

Кулеба отметил, что, несмотря на эти факторы, существует один момент, который мог бы еще больше ускорить вступление Украины в НАТО. У страны пока нет ясности относительно того, будет ли получено приглашение в альянс.

— Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат, по поводу которого нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет. А мы вместе с ближайшими партнерами это сделали, — заявил Кулеба в социальных сетях.

Глава украинского МИД считает, что наступил подходящий момент, чтобы внести ясность относительно приглашения для Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не может стать членом НАТО из-за страха ряда стран перед Россией. Он считает, что именно из-за этого фактора страна до сих пор не получила приглашение.

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