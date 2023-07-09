Зеленский и Дуда прибыли в Луцк к годовщине Волынской резни

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда прибыли в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла в Луцке в преддверие 80-летней годовщине Волынской резни. Об этом сообщает «Суспильне» («Общественное»).

© Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

В католическом соборе проходит месса, уточняет издание. 9 июля в Луцке вспоминают жертв Волынской трагедии.

В Telegram-канале Зеленского также появились совместные с Дудой фото.

Несколькими днями ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что установил на Украине крест в память об убитых в Волынской резне.

В российском МИД призвали польские власти перестать поддерживать «киевский режим» в память о жертвах Волынской резни.