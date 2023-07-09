Раскрыта обстановка в Вильнюсе за два дня до саммита НАТО

Вильнюс за два дня до начала саммита НАТО живет обычной жизнью, в городе развешаны баннеры про встречу и флаги Украины. Обстановку в литовской столице РИА Новости раскрыл очевидец.

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При этом он подчеркнул, что усиление мер безопасности в Вильнюсе перед знаковым мероприятием, которое состоится 11-12 июля, не чувствуется. Более того, по его словам, утром в воскресенье, 9 июля, на улицах города немноголюдно, движение транспорта продолжается в привычном режиме.

Собеседник агентства рассказал, что не чувствуется и резкого увеличения числа правоохранителей в городе. Он также увидел несколько молодых людей, пробежавших с украинскими флагами, однако прохожие не обратили на них внимания.

Ожидается, что на протяжении двух дней саммита для коммерческих полетов будет закрыт Вильнюсский международный аэропорт. Более того, в преддверии встречи Литва с 7 июля вернула пограничный контроль с соседними Польшей и Латвией, а также ввела проверку документов в Клайпедском морском порту и международных авиагаванях Вильнюса, Паланги и Каунаса.

Отмечается, что на период саммита в Вильнюсе будет запрещено запускать дроны. Между тем полицейские будут широко использовать средства наблюдения со специальной аппаратурой, в том числе беспилотники, для поиска взрывчатки и других опасных материалов.