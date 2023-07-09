ФРГ намеревается настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом пишут обозреватели Джо Барнс и Ник Аллен в статье для The Daily Telegraph.

По данным обозревателей, Берлин сдержанно воспринимает инициативу по предложению немедленного членства Украине.

По их оценке, ФРГ требуется время на то, чтобы разработать «гарантии», которые фактически блокируют Киеву членство в организации.

Сдержанное отношение Германии к этому вопросу обусловлено тем, предположили аналитики, что Берлин не желает «тестирования» статьи Устава НАТО о коллективной обороне со стороны России.

Эксперты полагают, что ФРГ воспользуется саммитом в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля, чтобы призвать лидеров стран альянса сосредоточиться на предоставлении Украине гарантий безопасности.