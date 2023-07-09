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New York Post: глава Минфина США Йеллен нарушила дипломатический этикет в Китае

Главу Минфина США Джанет Йеллен раскритиковали в Соединённых Штатах за нарушение дипломатического этикета при встрече с вице-премьером Государственного совета Китая Хэ Лифэном. Об этом пишет The New York Post.

По данным издания, Йеллен часто кланялась во время рукопожатия с Хэ Лифэном.

Ранее Йеллен и партсекретарь Народного банка Китая, глава Государственного валютного управления КНР Пань Гуншэн провели переговоры в Пекине.

6 июля Йеллен прибыла в Пекин.

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