New York Post: глава Минфина США Йеллен нарушила дипломатический этикет в Китае
Главу Минфина США Джанет Йеллен раскритиковали в Соединённых Штатах за нарушение дипломатического этикета при встрече с вице-премьером Государственного совета Китая Хэ Лифэном. Об этом пишет The New York Post.
По данным издания, Йеллен часто кланялась во время рукопожатия с Хэ Лифэном.
Ранее Йеллен и партсекретарь Народного банка Китая, глава Государственного валютного управления КНР Пань Гуншэн провели переговоры в Пекине.
6 июля Йеллен прибыла в Пекин.