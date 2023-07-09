Минфин США призвал Китай перестать помогать России обходить санкции

Китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обход западных санкций. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Фирмам Китая необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — передает слова Йеллен телеканал CNN.

Она также подчеркнула важность прекращения военной операции России на Украине.

Среди прочего Йеллен отметила, что доллар остается доминирующей валютой в международных сделках и не видит альтернативы, которая могла бы вытеснить его. Она также сообщила, что США продолжат принимать меры для защиты своей национальной безопасности в отношении Китая. Йеллен выразила обеспокоенность по поводу якобы нечестной торговой практики Пекина.