Госдеп обучит гражданское общество на Украине «устойчивости к дезинформации»

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США намерен оказать поддержку гражданскому обществу на Украине в борьбе против «дезинформации». Как следует из документа, с которым ознакомился RT, бюджет очередного проекта составит $5,5 млн.

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«Данная программа будет направлена на повышение устойчивости к дезинформации и пропаганде посредством поддержки в данном регионе усилий негосударственных организаций и организаций гражданского общества, которые работают с целью противодействия дезинформации, направленной на Украину и военные действия на Украине, а также с целью смягчения последствий такой дезинформации», — говорится в документе.

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Так, в рамках программы сотрудники американского ведомства будут искать ключевых акторов и лидеров общественного мнения в организациях гражданского общества, СМИ, научных кругах и в частном секторе, которые способны определять дезинформацию и принимать меры для защиты от неё уязвимой аудитории.

«Повышение способности участников распознавать российскую дезинформацию в информационной среде на Украине и вокруг неё», — так обозначается в документе одна из главных задач программы.

Общий объём финансирования составит $5,5 млн.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Госдеп США пытается усилить антироссийские настроения на Украине.

«Они таким образом вводят практически цензуру. Деньги на что будут направлены? На поддержку антироссийских медиа. Наверняка займутся «созданием» активистов, которые за деньги будут эти СМИ пропагандировать или выступать с антироссийскими комментариями. США надеются, что им удастся воздействовать на молодёжь или интеллигенцию», — подчеркнул он в беседе с RT.

Как отметил эксперт, судя по всему, США не удаётся сделать это теми средствами, которые они уже использовали.