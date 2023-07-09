В Минобороны Украины признали вину за теракт на Крымском мосту

Ответственность за теракт на Крымском мосту осенью 2022 года лежит на властях Украины, заявила в Telegram заместитель главы Министерства обороны бывшей советской республики Анна Маляр.

По ее словам, прошло 273 дня, как был нанесен удар по Крымскому мосту, «чтобы нарушить россиянам логистику».

Ранее начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов отрицал, что за атакой на объект стоят спецслужбы страны.