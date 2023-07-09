В китайской провинции Хубэй после оползня пропали девять человек
Девять человек числятся пропавшими без вести в провинции Хубэй (центральная часть Китая) после схода массивного оползня. Об этом в воскресенье сообщило агентство Xinhua.
Инцидент произошел в деревне Юэфэн Уфэн-Туцзяского автономного уезда. Горные породы объемом около 500 тыс. куб. м обрушились на участок, где проводились дорожно-строительные работы.
Спасатели извлекли из-под завалов пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.