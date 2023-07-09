Министр финансов США заявила об укреплении отношений Вашингтона и Пекина

Американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц обеих стран уже находятся на "более прочной основе". Об этом заявила в воскресенье в Пекине министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР. Ее выступление транслировалось на сайте американского Минфина.

"В целом я думаю, что мои двусторонние встречи, которые длились в общей сложности около 10 часов в течение двух дней, стали шагом вперед в наших усилиях по укреплению отношений между США и Китаем", - отметила она.

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По мнению министра, в результате переговоров двусторонние отношения сейчас находятся "на более прочной основе".

Руководитель американского министерства добавила, что Вашингтон и Пекин "обязаны ответственно управлять [двусторонними] отношениями", несмотря на "серьезные разногласия" между двумя странами.

"Обе страны обязаны ответственно управлять этими отношениями: найти способ жить вместе и вместе добиваться глобального процветания", - подчеркнула Йеллен.

Министр подчеркнула "жизненно важное" значение двусторонних контактов на высоком уровне.

По ее мнению, у Китая и США есть существенные разногласия, о которых нужно говорить "четко и прямо". Она подчеркнула, что двусторонние встречи ее делегации с китайскими должностными лицами высокого ранга были "прямыми, содержательными и продуктивными", помогли стабилизировать двусторонние отношения.

"Ни один визит не решит наши проблемы в одночасье. Но я ожидаю, что эта поездка поможет построить устойчивый и продуктивный канал связи с новой экономической командой Китая", - заявила Йеллен.

Она напомнила, что ее визит был направлен на установление и углубление связей с ее китайскими коллегами, а также снижение риска недопонимания и развитие сотрудничества в таких областях, как борьба с изменением климата и проблемы долгового бремени. Она подтвердила, что Вашингтон не стремится в полной мере отстраниться от экономики Китая, добавив, что это было бы "катастрофично для обеих стран и дестабилизирующе для всего мира".

Министр добавила, что Соединенные Штаты хотят видеть "открытую, свободную и справедливую экономику", а не ту, которая якобы заставляет страны принимать чью-либо сторону.