Кеннеди-младший: У Украины нет шансов победить Россию
При любом исходе событий Украина проиграет России, сообщил в интервью Youtube-каналу Lex Fridman кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший.
Он усомнился в том, что существует способ, чтобы Киев смог победить Москву. Политик также указал на серьезные проблемы в Европе, отметив протесты в Германии, Италии, Франции. Он назвал это внутренними проблемами данных стран.
«В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось», — указал Кеннеди-младший.
Кандидат на высший государственный пост в США также подчеркнул, что украинские Вооруженные силы насильно вербуют граждан, чтобы пополнить свои ряды. При этом мужчины призывного возраста любой ценой пытаются покинуть страну, чтобы не попасть на поле боя.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон своими действиями превратил бывшую советскую республику в «скотобойню». США втянули Украину в конфликт против Москвы для продвижения собственных геополитических целей.