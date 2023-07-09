При любом исходе событий Украина проиграет России, сообщил в интервью Youtube-каналу Lex Fridman кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший.

Он усомнился в том, что существует способ, чтобы Киев смог победить Москву. Политик также указал на серьезные проблемы в Европе, отметив протесты в Германии, Италии, Франции. Он назвал это внутренними проблемами данных стран.

«В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось», — указал Кеннеди-младший.

Кандидат на высший государственный пост в США также подчеркнул, что украинские Вооруженные силы насильно вербуют граждан, чтобы пополнить свои ряды. При этом мужчины призывного возраста любой ценой пытаются покинуть страну, чтобы не попасть на поле боя.