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В Чехии признались в планах заработать миллионы долларов на Украине

Чехия намерена заработать миллионы долларов на восстановлении Украины, сообщил Seznam Zprаvy уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны.

В Чехии признались в планах заработать миллионы долларов на Украине
© ТАСС

По его словам, украинский лидер обсудил с президентом Чехии Петром Павелом и главой кабмина Петром Фиалой проекты по восстановлению. Они оцениваются в миллиарды крон. Речь идет о создании совместных предприятий гражданского и военного назначения.

Больших успехов удалось достичь в вопросах атомной энергетики и сфере транспортного обслуживания. Также стороны обсудили проекты по модернизации железных дорог, очистке воды и почвы, помощи школам и беженцам на территории Украины.

Ранее чешский премьер Петр Фиала по итогам встречи с Зеленским заявил, что Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы. Отмечается, что Чехия будет и далее помогать бывшей советской республике во всех сферах, в том числе и оборонной.

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