В Чехии признались в планах заработать миллионы долларов на Украине

Чехия намерена заработать миллионы долларов на восстановлении Украины, сообщил Seznam Zprаvy уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны.

По его словам, украинский лидер обсудил с президентом Чехии Петром Павелом и главой кабмина Петром Фиалой проекты по восстановлению. Они оцениваются в миллиарды крон. Речь идет о создании совместных предприятий гражданского и военного назначения.

Больших успехов удалось достичь в вопросах атомной энергетики и сфере транспортного обслуживания. Также стороны обсудили проекты по модернизации железных дорог, очистке воды и почвы, помощи школам и беженцам на территории Украины.