Британский архиепископ нашел «проблему» в молитве «Отче наш»

Слово «отец» в молитве «Отче наш» вносит в нее «патриархальный оттенок», заявил архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл. Об этом пишет The Guardian.

Выступая на заседании Генерального синода Англиканской церкви, он указал, что у многих верующих это слово будет ассоциироваться с их родителями.

«Я знаю, что слово "отец" проблематично для тех, чей опыт общения с земными отцами был разрушительным и оскорбительным», — объяснил он.

Архиепископ назвал слова из молитвы «Отче наш» проблемными.

По мнению священнослужителя, негативный окрас в этом слове найдут и те, кто «много трудился» из-за патриархального уклада жизни.