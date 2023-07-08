Протестующие в Израиле хотят заблокировать резиденцию министра обороны страны

Обстановка на масштабной акции протеста в Израиле накаляется с каждым часом. По мере роста митингов протестующие предупредили, что власти Израиля "узнают, что происходит, когда мы злимся".

Движение Brothers in Arms ("Братья по оружию"), представляющее военнослужащих резервной армии и ветеранов вооруженных сил, заявило, что всю ночь будет проводить демонстрации у дома министра обороны Йоава Галланта в Амикаме на севере Израиля.

Демонстрации прошли по всему Израилю в субботу вечером 27-е выходные подряд против планов правительства Нетаньяху в отношении судебной реформы и из-за его усилий по уменьшению полномочий системы правосудия, сообщает Times of Israel. Компания Crowd Solutions, занимающаяся оценкой количества участников протестных акций, сообщила телеканалу Channel 13, что около 140 тысяч человек вышли на демонстрацию в Тель-Авиве и еще десятки тысяч в других местах, судя по кадрам с воздуха. Организаторы утверждали, что общее количество участников в Тель-Авиве приблизилось к 180 тыс. человек.