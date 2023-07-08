В США назвали штат с самой чистой водопроводной водой
В Кентукки считается самая лучшая водопроводная вода в США. В Луисвилле вода настолько хороша, что город смог зарегистрировать торговую марку под названием "Чистый кран" (Pure Tap), сообщает телеканал CNBC.
В Кентукки насчитывается 435 общественных систем водоснабжения. Согласно сайту штата, примерно 95% жителей имеют доступ к общественной питьевой воде.
Нехватка воды является одним из наиболее значительных и действенных компонентов климатического кризиса. Опрос компании Gallup, проведенный в 2022 году, показал, что 57 процентов американцев больше беспокоятся о безопасной питьевой воде, чем о глобальном потеплении, загрязнении воздуха или вымирании видов животных.
В ходе исследования были отслежены потребители услуг водоснабжения во всех 50 штатах и округе Колумбия. Штаты оценивались по шкале от 100 до 1 тысячи баллов. В тройку регионов с лучшей водопроводной водой кроме Кентукки попали также Вашингтон и Нью-Йорк.