В США назвали штат с самой чистой водопроводной водой

В Кентукки считается самая лучшая водопроводная вода в США. В Луисвилле вода настолько хороша, что город смог зарегистрировать торговую марку под названием "Чистый кран" (Pure Tap), сообщает телеканал CNBC.

В Кентукки насчитывается 435 общественных систем водоснабжения. Согласно сайту штата, примерно 95% жителей имеют доступ к общественной питьевой воде.

Нехватка воды является одним из наиболее значительных и действенных компонентов климатического кризиса. Опрос компании Gallup, проведенный в 2022 году, показал, что 57 процентов американцев больше беспокоятся о безопасной питьевой воде, чем о глобальном потеплении, загрязнении воздуха или вымирании видов животных.