В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе

Израильская оппозиция в 27-й раз проводит в субботу вечером массовые еженедельные акции протеста против судебной реформы по всей стране, крупнейшая из порядка 150 демонстраций по традиции проходит возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве, передает корреспондент ТАСС. Несколько десятков демонстрантов после завершения основного митинга перекрыли шоссе Аялон в восточной части города, сообщает газета The Times of Israel.

В ходе демонстрации в Тель-Авиве участники скандировали лозунги в защиту демократии, размахивали израильскими флагами и требовали от властей прекратить продвижение судебной реформы. По подсчетам организаторов, в протестной акции в городе приняли участие порядка 180 000 человек.

Действующее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей.