Посол Латвии заявила, что в условиях конфликта Украина не может вступить в НАТО

Посол Латвии в Германии Алда Ванага в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе заявила, что в условиях продолжающегося конфликта Украина не может стать членом альянса, однако Киев, по ее словам, должен получить гарантии безопасности. Такое мнение она высказала в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Это будет исторический саммит, который должен послать четкий сигнал о том, как мы можем лучше защитить восточный фланг НАТО и что существует план, каким образом Украина может быть принята в Североатлантический альянс", - сказала Ванага. "Сейчас в условиях войны принять невозможно, но мы также очень интенсивно обсуждаем, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине до вступления", - отметила она.

При этом, по мнению дипломата, речь идет о том, смогут ли все страны добиться чего-то вместе или только по отдельности. "Для этого что-то должно быть согласовано в Вильнюсе. Латвия входит в число тех, кто готов отдать максимум для Украины", - резюмировала Ванага.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.