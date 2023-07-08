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Источник в Турции: Решение передать Украине командиров «Азова»* могло быть принято только на высоком уровне

Решение передать Украине находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) могло быть принято только на высоком уровне, сообщил дипломатический источник в Турции.

В Турции раскрыли обстоятельства принятия решения по главарям «Азова»*
©  Пресс-служба Росгвардии

Дипломатический источник в Турции сообщил, что такое решение могло быть принято только на высоком уровне, учитывая имеющиеся договоренности между сторонами украинского конфликта, передает ТАСС.

Кремль отреагировал на возвращение командиров "Азова"* из Турции

Он также обратил внимание, что это произошло сразу по завершении визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и что об этом не объявила турецкая сторона.

Ранее в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.

*запрещен в РФ и признан террористической организацией

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