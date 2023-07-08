Минфин США провел «откровенные переговоры» с вице-премьером Госсовета КНР

Переговоры были посвящены взаимодействию по макроэкономическим вопросам. Йеллен обсудила подход администрации США к поиску здоровой экономической конкуренции с Китаем.

Ранее Министерство финансов США ввело рестрикции в отношении россиянина Андрея Иванова, одной российской компании и трех зарубежных юрлиц, которые, по мнению ведомства, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Согласно данным ведомства, в санкционный список были добавлены российская компания ООО «ДМ», фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), а также Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты).