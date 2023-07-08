Ринкевичс вступил в должность президента Латвии

Эдгар Ринкевичс приведен к присяге в качестве президента Латвии . Торжественная цереомния состоялась в субботу в сейме. Ринкевичс стал седьмым по счету лидером страны.

Как отмечает Русская служба ВВС (сайт заблокирован в РФ), Ринкевичсу 49 лет, он первый глава государства в ЕС, открыто заявивший о своей гомосексуальности. Окончил факультет истории и философии Латвийского университета, Колледж стратегии национальных ресурсов Университета национальной обороны США, работал в МИД и в 2011 году возглавля министерство, также руководил президентской канцелярией.