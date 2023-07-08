В Калифорнии разбился бизнес-джет Cessna

В районе Сан-Диего (США) разбился бизнес-джет Cessna. Экипаж и пассажиры погибли, пишет телеканал CNN.

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По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта Лас-Вегаса и направился в сторону Сан-Диего. По неизвестным причинам, джет потерял управление и рухнул на поле, после чего загорелся.

Все шесть человек, что находились на борту, найдены погибшими на месте аварии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Литл-Рок в штате Арканзас в пассажирский самолет Embraer E175 ударила молния.