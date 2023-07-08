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В Киеве заявили о соглашении с Турцией о производстве БПЛА на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию провел переговоры с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подписали меморандум о развитии производства беспилотников на украинских производственных площадках, пишет The Guardian.

В Киеве заявили о соглашении с Турцией о производстве БПЛА на Украине
© globallookpress.com

«Я благодарен Турции за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», - заметил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что в ходе переговоров удалось добиться большого прогресса в отношениях с Турцией. В частности, был подписан меморандум о производстве БПЛА на Украине.

Кроме того, уточнил Зеленский, Анкаре было направлено приглашение присоединиться к масштабной работе по восстановлению Украины, ее реконструкции и трансформации.

Напомним, что предварительные контракты на восстановление Украины Зеленский подписал с несколькими глобальными американскими компаниями. Кроме того, к реставрации могут быть привлечены инвесторы из 61 страны мира.

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