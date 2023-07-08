Франция раскритиковала планы Киева по покупке российских реакторов

Планы президента Украины Владимира Зеленского по покупке российских ядерных реакторов у Болгарии выглядят дурной шуткой, заметил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в ходе турне по странам Восточной Европы Зеленский посетил Болгарию. В беседах с руководством республики он обсудил поставки вооружений, военной техники, а также двух ядерных реакторов, произведенных в России.

Покупка реакторов, в случае достижения договоренностей, должна была обойтись Киеву в 600 млн евро. Эти деньги Зеленский намеревался выделить из средств, направляемых Украине Евросоюзом.

Филиппо подчеркнул, что европейские страны вводят жесткие антироссийские санкции, что приводит к тяжелым последствиям для экономики Европы в в целом.

На фоне этого, уточнил политик, Киев приобретает российские ядерные реакторы, да ещё и за деньги европейских налогоплательщиков.