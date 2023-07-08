Португалия поддержала вступление Украины в НАТО
Португалия поддержала декларацию о членстве Украины в НАТО. Об этом стало известно в субботу, сообщает издание Rider-news.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта согласовали декларацию во время телефонного разговора.
В документе сказано, что Лиссабон «поддержит Украину на пути к будущему членству». Однако бывшая советская республика станет членом Североатлантического военного блока, только «когда появятся соответствующие условия».
«С нетерпением ждем решения этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», - говорится в декларации, которую цитирует пресс-служба Зеленского.
Португалия стала 23 страной, поддержавшей возможное в будущем членство Украины в НАТО.
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