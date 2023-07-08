Португалия поддержала вступление Украины в НАТО

Португалия поддержала декларацию о членстве Украины в НАТО. Об этом стало известно в субботу, сообщает издание Rider-news.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта согласовали декларацию во время телефонного разговора.

В документе сказано, что Лиссабон «поддержит Украину на пути к будущему членству». Однако бывшая советская республика станет членом Североатлантического военного блока, только «когда появятся соответствующие условия».

«С нетерпением ждем решения этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», - говорится в декларации, которую цитирует пресс-служба Зеленского.