The News International: США сыграли на руку Путину, отправив кассетные боеприпасы Украине
Решение США отправить кассетные снаряды на Украину способно подорвать моральное положение Вашингтона в конфликте. Поставка запрещенного вооружения может вызвать обвинения США в лицемерии, что может сыграть на руку России.
«Этот шаг Соединенных Штатов может обострить их отношения с западными союзниками. Подобные предполагаемые противоречия внутри альянса могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, который стремится использовать такие разногласия», — сообщило издание The News International.
Ранее стало известно о решении США передать кассетные боеприпасы Украине. Об этом сообщили в Белом доме. Президент США Джо Байден объяснил поставку кассетных снарядов необходимостью контрнаступления ВСУ. МИД РФ заявил, что передача боеприпасов данного типа делает Вашингтон соучастником гибели русских и украинских детей.