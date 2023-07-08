В США назвали причину звонка Макрона Зеленскому после его слов о ЗАЭС
Странное поведение глав государств и правительств западных стран указывает, что они восприняли серьезно слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможной провокации на Запорожской АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В июне Зеленский предупредил зарубежных партнеров в своем очередном обращении, что российские военные якобы готовят провокацию на ЗАЭС.
Эксперт пояснил, что после такого заявления западным лидерам следовало бы позвонить президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы обсудить с ним риски такого шага.
Вместе с тем, заметил аналитик, руководители европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, запросили телефонные переговоры с Зеленским.
По мнению Макговерна, главы государств Евросоюза связались с украинским коллегой с тем, чтобы убедить его отказаться от авантюрных поступков, грозящих крайне серьезными последствиями.