Странное поведение глав государств и правительств западных стран указывает, что они восприняли серьезно слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможной провокации на Запорожской АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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В июне Зеленский предупредил зарубежных партнеров в своем очередном обращении, что российские военные якобы готовят провокацию на ЗАЭС.

Эксперт пояснил, что после такого заявления западным лидерам следовало бы позвонить президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы обсудить с ним риски такого шага.

Вместе с тем, заметил аналитик, руководители европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, запросили телефонные переговоры с Зеленским.