В США выступили против решения поставить Украине кассетные боеприпасы

В Конгрессе США выступили против решения администрации американского президента Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление конгрессменов.

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По словам 19 американских законодателей, приверженность США лидерству в области защиты прав человека должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые несут серьезные риски для мирного населения.

«Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям Конгресса на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывают наше моральное лидерство», — говорится в заявлении.