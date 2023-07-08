СМИ: в НАТО растет обеспокоенность о том, какой ценой дается поддержка Киева

Некоторые союзники Соединенных Штатов по Организации Североатлантического договора обеспокоены по поводу того, как долго и какой ценой придется продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщила газета Politico.

По ее мнению, ситуация вокруг поддержки Киева в альянсе усложняется к саммиту НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Как отмечает издание, все больше республиканцев в Конгрессе - особенно ключевых участников президентской гонки от Республиканской партии - выступают против оказания помощи Украине.

Такая позиция, подчеркивают авторы статьи, "вызывает опасения в Европе", связанные с тем, что следующим американским президентом по итогам выборов в ноябре следующего года может стать республиканец, который "расколет альянс". В столице Литвы на следующей неделе "проявятся <...> острые разногласия по вопросу о том, следует ли предоставить Украине путь к членству в НАТО", считает газета.

Она также подчеркивает, что саммит пройдет в Вильнюсе на фоне "долгожданного контрнаступления Киева, которое началось, безусловно, вяло, многие высококлассные военнослужащие Украины измотаны или не в состоянии воевать после почти 18 месяцев боев".