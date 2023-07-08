В Греции произошло землетрясение

На юге Греции в субботу, 8 июля, произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Эпицентр природного катаклизма находился в 37 км к северу от города Патры (население 168 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 5 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясения произошли в Баку (Азербайджан), около Анкориджа (штат Аляска, США), в турецкой провинции Эрзурум и на западе Франции.