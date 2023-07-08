В Греции произошло землетрясение
На юге Греции в субботу, 8 июля, произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Эпицентр природного катаклизма находился в 37 км к северу от города Патры (население 168 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 5 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясения произошли в Баку (Азербайджан), около Анкориджа (штат Аляска, США), в турецкой провинции Эрзурум и на западе Франции.
Магнитуда подземных толчков составила от 4,3 до 5,4. Очаги залегали на глубине от 12 до 35 км.
Рамблер: главные новости