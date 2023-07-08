Эрдоган заявил, что Турция не дала возможность испортить отношения страны с Россией

«Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. «Военное лобби», используя оппозицию в стране, пыталось бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить наши отношения с Россией… С господином Путиным поддерживаем тесный диалог», — сказал президент.