Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже

Пограничники Литвы начали шантажировать белорусских коллег закрытием пропускного пункта после инцидента с пакистанцем. Об этом рассказали в Пограничном комитете Белоруссии.

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Накануне на пропускном пункте Каменный Лог - Мядининкай гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам сомнительный вид на жительство в одной из стран ЕС. Началось разбирательство, в итоге прибалты поняли, что документ является поддельным.

Сегодня литовская сторона попыталась выдворить гражданина Пакистана обратно в Белоруссию. Однако он отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба.

После этого прибалтийские стражи начали угрожать белорусским пограничникам. Они заявили, что полностью закроют пункт пропуска Мядининкай, если иностранца не заберут в Белоруссию.

В 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке действительно прекратила оформление граждан и автомобилей на КПП Мядининкай.

В свою очередь в Минске выяснили, что пакистанец пересек белорусскую границу легально: он показал пограничникам свой действительный документ.